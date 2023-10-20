Азербайджан и ряд стран ЦА изучают возможность поставок электроэнергии в Европу – Шахбазов

Азербайджан и ряд центрально-азиатских стран изучают возможность экспорта электроэнергии из региона Центральной Азии в Европу, сообщил азербайджанский министр энергетики Пярвиз Шахбазов.
«В настоящее время между Азербайджаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Казахстаном оценивается инициатива по организации экспорта электроэнергии из Центральной Азии в Европу», - написал Шахбазов в своей статье, опубликованной в пятницу в официальной печати.
Подробностей данной инициативы он не привел, за исключением того, что речь идет о «зеленой» энергии.
Шахбазов также отметил, что Минэнерго Азербайджана готовит Госпрограмму по усилению энергопередающих сетей для интеграции в энергосистему 1862 МВт мощностей «зеленой энергии», которые планируется ввести в эксплуатацию до конца 2027 года.
«В соответствии с исполнительными договорами на проведение оценки, развитие и реализацию проектов производства ветровой энергии мощностью 4 ГВт и водорода, в настоящее время определяются земельные участки на суше и потенциальные территории на море. В рамках этих работ планируется строительство солнечных электростанций в Нефтчале на 390 МВт, в Биласуваре - на 445 МВт, в Гобустане - ветряной и солнечной (гибридной) электростанции на 200-300 МВт», - отметил министр.
Он напомнил, что до 2030 года в Азербайджане планируется создать 7 ГВт генерирующих мощностей в сфере «зеленой» энергии, но в зависимости от экспортного спроса «до 2037 года возможен существенный рост этой цифры».
Н.Аббасова
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