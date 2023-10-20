PASHA Bank планирует в 2024г открыть филиал в Шуше

PASHA Bank планирует в 2024 году открыть филиал в городе Шуша, заявил гендиректор банка по комплаенсу и управлению Анар Керимов.
"В настоящее время идёт строительство филиала (в Шуше – ИФ), к концу апреля следующего года ожидается завершение строительства. А открытие ожидается до конца следующего года", - сказал Керимов в пятницу на пресс-конференции.
Он также отметил, что в PASHA Bank в 2025 году планирует открытие филиала в Ленкорани.
ОАО «PASHA Bank» создано в июне 2007 года и входит в топ-3 банков страны по объему активов. Акционерами банка являются два юридических лица - PASHA Holding (56,82%) и ООО "Ador" (28,18%), а также одно физическое лицо - Ариф Пашаев (15%). Банк входит в структуру PASHA Holding.
Х.Насирзаде
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