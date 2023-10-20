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Бизнес и законодательство 20.10.2023 15:02

В Азербайджане зарегистрирована лизинговая компания с капиталом в 200 тыс. манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана зарегистрировала ООО «TEZ LİZİNQ».

«Уставный капитал общества равен 200 тыс. манатов. Компания прошла госрегистрацию 14 сентября», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГНС.

Официальным представителем компании является Эльвин Мамедов.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЛИЗИНГ, КОМПАНИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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