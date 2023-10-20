В Азербайджане зарегистрирована лизинговая компания с капиталом в 200 тыс. манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана зарегистрировала ООО «TEZ LİZİNQ». «Уставный капитал общества равен 200 тыс. манатов. Компания прошла госрегистрацию 14 сентября», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГНС. Официальным представителем компании является Эльвин Мамедов. Р.Ахмедов

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