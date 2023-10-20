Баку ждет конструктивной позиции от международного сообщества по мирному договору с Арменией – глава МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу принял заместителя помощника госсекретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепа Джошуа Хака, в ходе встречи обсуждалась ситуация на Южном Кавказе.
«В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и США, ситуация в регионе в постконфликтный период, перспективы процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», - сообщает МИД Азербайджана.
Байрамов подробно проинформировал Хака о текущей ситуации на Южном Кавказе и подчеркнул важность, что в результате антитеррористических мер, положен конец существованию на территории Азербайджана остатков вооруженных сил Армении и сепаратистского режима, которые являлись основным источником угроз.
Министр отметил, что тем самым устранено одно из основных препятствий для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и процесса реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе.
Байрамов отметил, что в нынешних условиях, Азербайджан, как всегда, полон решимости продвигать мирную повестку дня и подчеркнул важность конструктивной позиции международного сообщества в этом вопросе.
«В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивает МИД.
Б.Рустамбеков
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