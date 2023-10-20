Экс-премьер Израиля Эхуд Барак возложил вину за кризис с Газой на Нетаньяху

Экс-премьер Израиля Эхуд Барак возложил вину за эскалацию отношений страны с сектором Газа на нынешнего главу правительства Биньямина Нетаньяху, сообщают в пятницу европейские СМИ.
Барак в интервью немецкому еженедельнику "Шпигель" заявил, что именно Нетаньяху несет ответственность за неспособность предотвратить нападение движения ХАМАС на страну 7 октября, которое экс-премьер Израиля назвал "величайшим провалом в истории Израиля". Эхуд Барак заявил, что нынешнее правительство Израиля повинно в том, что не смогло защитить жизни граждан.
"Это сильнейший удар за всю нашу историю", - убежден он. По его мнению, Нетаньяху и его кабмины в разные годы косвенно поощряли ХАМАС, поскольку не препятствовали "деньгам из Катара течь в сектор Газа".
Барак - видный израильский политик. Он занимал пост премьера Израиля с 1999 года по 2001 год. Также Барак возглавлял в разные годы МИД Израиля, внутриполитическое ведомство, министерство обороны, руководил Генштабом ВС Израиля.
Между тем, израильская организация Lazar Institute совместно с Panel4All провели опрос, который показал, что 80% израильтян считают, что Нетаньяху должен публично взять на себя ответственность за ошибки, сделанные 7 октября. Данные опроса приводят израильские СМИ. Всего 8% опрошенных считают, что премьер-министр не должен этого делать.
Также 49% заявили, что с работой премьер-министра страны гораздо лучше справился бы лидер партии "Национальное единство" Бенни Ганц, тогда как Нетаньяху поддерживают только 28%.
Опрос провели 18-19 октября, в нем приняли участие 510 человек.
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