Алиев утвердил увеличение штата Минэнерго Азербайджана

Штат сотрудников Минэнерго Азербайджана увеличивается на 20 ед. – до 220. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал соответствующий документ. Штат Минэнерго расширен за счет увеличения числа сотрудников Госагентства по возобновляемым источникам энергии при Минэнерго Азербайджана в 1,5 раза – до 60 человек. Текст документа опубликован на сайте главы государства. Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».