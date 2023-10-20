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Внутренняя политика 20.10.2023 15:56

Алиев утвердил увеличение штата Минэнерго Азербайджана

Штат сотрудников Минэнерго Азербайджана увеличивается на 20 ед. – до 220.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал соответствующий документ.

Штат Минэнерго расширен за счет увеличения числа сотрудников Госагентства по возобновляемым источникам энергии при Минэнерго Азербайджана в 1,5 раза – до 60 человек.

Текст документа опубликован на сайте главы государства.

Р.Ахмедов

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Тэги: МИНЭНЕРГО, ШТАТ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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