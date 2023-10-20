Алиев утвердил увеличение штата Минэнерго Азербайджана

Штат сотрудников Минэнерго Азербайджана увеличивается на 20 ед. – до 220.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал соответствующий документ.
Штат Минэнерго расширен за счет увеличения числа сотрудников Госагентства по возобновляемым источникам энергии при Минэнерго Азербайджана в 1,5 раза – до 60 человек.
Текст документа опубликован на сайте главы государства.
Р.Ахмедов
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