ГНС зарегистрировала 2 компании с суммарным капиталом в 5 млн евро

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана в июле текущего года зарегистрировала две компании, официальным представителем которых является Рашад Гаджиалиев, суммарная капитализация компаний оценивается в 5 млн евро. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», уставный капитал ООО «SIA BALTIC MEDICAL PROGRAM AZ» (ИНН 1506440451) составляет 2 млн евро, ООО «KAMAR.AZ» (ИНН 1506440321) – 3 млн евро. Обе компании госрегистрацию прошли 11 июля. При этом ГНС не раскрывает направления деятельности данных компаний. Р.Ахмедов

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