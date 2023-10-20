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Бизнес и законодательство 20.10.2023 19:21

ГНС зарегистрировала 2 компании с суммарным капиталом в 5 млн евро

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана в июле текущего года зарегистрировала две компании, официальным представителем которых является Рашад Гаджиалиев, суммарная капитализация компаний оценивается в 5 млн евро.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», уставный капитал ООО «SIA BALTIC MEDICAL PROGRAM AZ» (ИНН 1506440451) составляет 2 млн евро, ООО «KAMAR.AZ» (ИНН 1506440321) – 3 млн евро.

Обе компании госрегистрацию прошли 11 июля.

При этом ГНС не раскрывает направления деятельности данных компаний.

Р.Ахмедов

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Тэги: ГНС, КОМПАНИИ, РЕГИСТРАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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