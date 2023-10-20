Азерсу направит около 15 млн манатов на строительство восточного канализационного коллектора Пиршаги-Бильгях

ОАО «Азерсу» привлекло консорциум из трех предприятий (ООО «Nardaran Invest», азербайджанский филиал «Eren Inshaat Sanayi ve Ticaret Anonim Shirketi», совместное предприятие строительной корпорацией «Avro-Asiya» и ОАО «Evrascon») для строительства восточного канализационного коллектора «Пиршаги-Бильгях». Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала госзакупок, с компаниями подписан соответствующий контракт, сумма которого составляет14 млн 826,7 тыс. манатов. По условиям, все работы в рамках контракта должны быть завершены до 27 декабря 2024 года. Х.Насирзаде

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