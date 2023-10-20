Тегеран готовит встречу в формате «3+3»

Ереван получил от Тегерана приглашение на встречу в региональном формате "3+3" с участием Азербайджана, Армении, Грузии, Турции, России и Ирана.
"Встреча планируется в Тегеране. В настоящее время с иранскими коллегами разрабатываются детали встречи", - заявил замглавы МИД Армении Ваан Костанян журналистам в пятницу.
При этом Костанян сообщил, что в Тегеране может состояться встреча глав МИД Азербайджана и Ирана.
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