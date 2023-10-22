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Дальнее зарубежье 22.10.2023 11:30

В Швейцарии начали расследование финансирования ХАМАС

Генеральный прокурор Швейцарии Штефан Блеттлер заявил, что Берн уже больше месяца ведет расследование по факту финансирования ХАМАС из страны. Об этом пишет SRF.

Прокурор не стал рассказывать подробности о деле, однако отмечается, что это первое за 20 лет сообщение о финансировании ХАМАС с территории страны.

При этом сама группировка ХАМАС в стране разрешена, несмотря на неоднократные попытки парламентариев добиться ее запрета. Это связано с тем, что ХАМАС имеет политическую организацию и осуществляет политический контроль над сектором Газа, что не дает объявить это движение террористической организацией.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ, ФИНАНСИРОВАНИЕ, ХАМАС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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