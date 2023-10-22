Палестина призвала мировое сообщество надавить на Израиль

МИД Палестины призывает мировое сообщество оказать реальное давление на Израиль на фоне продолжения атак по сектору Газа, передает Wafa. В ведомстве отметили, что выступают за прекращение агрессии еврейского государства против палестинского народа.

"Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов [Палестины] призвало к реальному международному давлению, чтобы немедленно прекратить агрессию [Израиля] против нашего палестинского народа, продолжить доставку гуманитарной помощи и повысить важность политического решения палестинской проблемы и положить конец оккупации земель государства из Палестины", - говорится в сообщении.

В палестинском МИД добавили, что Израиль продолжает бомбардировки Газы и предположительно совершает военные преступления против жителей региона. В ведомстве подчеркнули, что международное сообщество показывает слабую или предвзятую реакцию на шаги израильского государства.

В.Алиев