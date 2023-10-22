Газпром начнет поставки в Китай по «дальневосточному маршруту» не позднее 2027г

"Газпром" начнет поставки в Китай по "дальневосточному маршруту" не позднее 2027 года, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
"Мы подписали новое соглашение о строительстве газопровода с Дальнего Востока, которое вступило в силу. Это ещё 10 млрд кубометров газа к тем 38 кубометров, которые у нас определены поставкой по "Силе Сибири". Крайний срок начала поставок по "дальневосточному маршруту" у нас 2027 год", - сказал он в интервью корреспонденту программы "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК) Павлу Зарубину.
Как сообщалось, подписанный в феврале 2022 года "Газпромом" контракт по дальневосточному маршруту предусматривает поставку в Китай до 10 млрд куб. м в год в течение как минимум 25 лет. Правительства двух стран также подписали межправительственное соглашение, которое регулирует главным образом строительство трансграничного газопровода через реку Уссури.
Грузия не будет участвовать во встрече в формате «3+3» в Тегеране
Азербайджанские и турецкие коммандос обезвредили временные укрытия диверсионной группы условного противника
Самолет рейса Торонто-Дели совершил аварийную посадку в Баку
В Азербайджане 8-12 ноября будут нерабочими
АИКГФ предлагает гражданам Азербайджана в аренду еще 171 квартиру с правом выкупа
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в рамках 4 программ превысили 100 млрд манатов
Власти Азербайджана в 2024г направят около 250 млн манатов на развитие Нахчывана
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
Госдеп распорядился об эвакуации части персонала из Ирака
Глава Минобороны Израиля считает, что операция в Газе может занять до трех месяцев
США готовы к эскалации ближневосточного конфликта - глава Пентагона
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Yelo Bank продолжает поддерживать индивидуальных предпринимателей
Депозитные ячейки от Yelo Bank для сохранности ваших ценностей
Компания Azerconnect удостоена престижной награды Stevie®Awards
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире