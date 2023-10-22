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ТЭК 22.10.2023 21:35

Газпром начнет поставки в Китай по «дальневосточному маршруту» не позднее 2027г

"Газпром" начнет поставки в Китай по "дальневосточному маршруту" не позднее 2027 года, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Мы подписали новое соглашение о строительстве газопровода с Дальнего Востока, которое вступило в силу. Это ещё 10 млрд кубометров газа к тем 38 кубометров, которые у нас определены поставкой по "Силе Сибири". Крайний срок начала поставок по "дальневосточному маршруту" у нас 2027 год", - сказал он в интервью корреспонденту программы "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Как сообщалось, подписанный в феврале 2022 года "Газпромом" контракт по дальневосточному маршруту предусматривает поставку в Китай до 10 млрд куб. м в год в течение как минимум 25 лет. Правительства двух стран также подписали межправительственное соглашение, которое регулирует главным образом строительство трансграничного газопровода через реку Уссури.

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Тэги: ГАЗПРОМ, ВОСТОК, КИТАЙ, ПОСТАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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