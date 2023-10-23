MİDA привлекло компанию Katri к работам в ЖК в Физули

ООО «MİDA» привлекло компанию «Katri» к строительству объектов на территории жилищного комплекса в Физули.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на портал госзакупок, стоимость договора, заключенного между сторонами, составляет 1 млн 289,745 тыс. манатов.
Katri все работы должна выполнить до 6 марта 2024 года.
Как сообщалось ранее, ЖК в Физули строится на территории общей площадью 8,9 га и будет включать 38 домов. В четырехэтажных, пятиэтажных, шестиэтажных и семиэтажных домах будет в общей сложности 846 квартир: из них 318 - двухкомнатные, 430 – трехкомнатные, 98 - четырехкомнатные. Площадь двухкомнатных квартир составит 54-68, трехкомнатных 71-109, четырехкомнатных - 92-108 кв. м.
Все квартиры в комплексе будут полностью отремонтированными, оборудованы кухонной мебелью и газовой плитой, водяными, газовыми и электрическими счетчиками. Во всех зданиях будут установлены лифты, отопление будет обеспечиваться посредством централизованной котельной.
Помимо жилых домов, на территории ЖК также будут созданы парк, социально-бытовые объекты, подземные и наземные автопарковки, уголки отдыха, детские игровые и спортивные площадки.
Б.Рустамбеков
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