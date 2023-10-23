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ТЭК 23.10.2023 11:32

SOCAR планирует в 2024г довести мощность НПЗ STAR до 13 млн т

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) планирует в 2024 году довести мощности нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «STAR» в Турции до 13 млн тонн в год, заявил новый руководитель SOCAR Turkey Refining and Petrochemical Business Unit (бизнес-подразделение SOCAR Turkiye по нефтепереработке и нефтехимии -ИФ) и генеральный директор турецкого Petkim Petrokimya Holding Кянан Мирзаев.

«С момента своего основания и к настоящему времени НПЗ STAR добился значительного увеличения мощности при небольших инвестициях за счет использования возможностей оптимизации в дизайне завода. В частности, мощность НПЗ увеличена с 10 млн тонн до 12 млн т в год. Мы нацелены на доведение этой мощности в 2024 году до 13 млн т в год», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» слова Мирзаева, сказанные в интервью турецким СМИ.

Он напомнил, что НПЗ STAR обеспечивающий 25% потребностей Турции в переработанных нефтепродуктах и имеющий 19,5% доли на внутреннем рынке, продемонстрировал успешные показатели рентабельности в 2022 году.

«Можно сказать, что эта динамика продолжается и в 2023 году. Особенно ценовая разница между нефтью Brent и другими регионами положительно повлияла на нас с точки зрения сырья и стала основной причиной того, что EBITDA завода оказалась лучше запланированной. Мы стремимся сохранить эту успешную деятельность и в 2024 году», - сказал Мирзаев.

В целом, добавил он, у SOCAR позитивный прогноз, как касательно деятельности нефтехимического комплекса PETKIM, так и НПЗ «STAR», «что соответствует текущим рыночным условиям и ожидаемым глобальным тенденциям».

«Конечно, эти оценки могут меняться в зависимости от глобальной экономической и политической динамики. Однако, исходя из текущих данных, можно сказать, что наши компании сохраняют свои показатели и продолжают расти», - отметил он.

SOCAR Turkey Refining and Petrochemical Business Unit включает в себя НПЗ "STAR", нефтехимический холдинг Petkim, SOCAR Ticaret (торговое подразделение), SOCAR Depolama (подразделение по хранению нефтепродуктов и сжиженного газа), Petkim RES (подразделение, отвечающее за деятельность ветряной электростанции).

НПЗ STAR введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года и рассчитан на переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals.

В настоящее время на заводе может перерабатываться свыше 20 сортов нефти. При этом, по дизайну завода наиболее подходящими для переработки являются тяжелые сорта нефти.

SOCAR в строительство НПЗ STAR инвестировала около $7 млрд.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, НПЗ, ПЛАНЫ


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