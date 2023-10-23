Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7979 RUR   0.0178 GBR   2.0653 TRY   0.0606

Цена на нефть

20.10 $/bbl +/- WTI 88.75 -0.62 Brent 92.16 -0.22

Это интересно 23.10.2023 12:39

АИКГФ предлагает расширить ипотеку на ИП, являющихся «стабильными налогоплательщиками»

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) подготовил пакет предложений, направленный на расширение ипотечного кредитования в стране, заявил директор по ипотечному кредитованию фонда Ильхам Кяляшов.

Кяляшов на передаче «Iqtisadi zona» на телеканале ATV сообщил, что в частности, АИКГФ предлагает расширить доступ к ипотеке для лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской (ИП) деятельностью, но при этом являющихся «стабильными налогоплательщиками». «Это касается парикмахеров, поваров и др. лиц из данной категории», - отметил он.

По его словам, также фонд подготовил предложения, касающиеся применения ипотеки на освобожденных территориях страны.

«Все эти предложения в настоящее время находятся на рассмотрении соответствующих госорганов», - сказал он.

Кяляшов добавил, что одной из задач для АИКГФ является расширение ипотечного кредитования в регионах Азербайджана, удельный вес которого в настоящее время составляет 22%.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИПОТЕКА, РАСШИРЕНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az