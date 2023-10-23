АИКГФ предлагает расширить ипотеку на ИП, являющихся «стабильными налогоплательщиками»

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) подготовил пакет предложений, направленный на расширение ипотечного кредитования в стране, заявил директор по ипотечному кредитованию фонда Ильхам Кяляшов.
Кяляшов на передаче «Iqtisadi zona» на телеканале ATV сообщил, что в частности, АИКГФ предлагает расширить доступ к ипотеке для лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской (ИП) деятельностью, но при этом являющихся «стабильными налогоплательщиками». «Это касается парикмахеров, поваров и др. лиц из данной категории», - отметил он.
По его словам, также фонд подготовил предложения, касающиеся применения ипотеки на освобожденных территориях страны.
«Все эти предложения в настоящее время находятся на рассмотрении соответствующих госорганов», - сказал он.
Кяляшов добавил, что одной из задач для АИКГФ является расширение ипотечного кредитования в регионах Азербайджана, удельный вес которого в настоящее время составляет 22%.
Р.Ахмедов
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