АИКГФ предлагает расширить ипотеку на ИП, являющихся «стабильными налогоплательщиками»

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) подготовил пакет предложений, направленный на расширение ипотечного кредитования в стране, заявил директор по ипотечному кредитованию фонда Ильхам Кяляшов.

Кяляшов на передаче «Iqtisadi zona» на телеканале ATV сообщил, что в частности, АИКГФ предлагает расширить доступ к ипотеке для лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской (ИП) деятельностью, но при этом являющихся «стабильными налогоплательщиками». «Это касается парикмахеров, поваров и др. лиц из данной категории», - отметил он.

По его словам, также фонд подготовил предложения, касающиеся применения ипотеки на освобожденных территориях страны.

«Все эти предложения в настоящее время находятся на рассмотрении соответствующих госорганов», - сказал он.

Кяляшов добавил, что одной из задач для АИКГФ является расширение ипотечного кредитования в регионах Азербайджана, удельный вес которого в настоящее время составляет 22%.

Р.Ахмедов