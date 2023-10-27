ГАТ направит 1,8 млн манатов на продвижение туристического потенциала Азербайджана в странах Ближнего Востока и Азии

Государственное агентство по туризму (ГАТ) привлекло ООО «MAX Print» для организации мероприятий по продвижению туристического потенциала Азербайджанав странах Ближнего Востока и Азии. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, в рамках заключенного контракта планируется проведение ряда мероприятий. В частности, запланирована организация семинаров по медицинскому туризму в Азербайджане для представителей медицинской промышленности Казахстана, встреча с представителями туристической отрасли Узбекистана. Кроме этого, намечено проведение роуд-шоу с представителями местной туристической индустрии Индии, ОАЭ и Саудовской Аравии. Сумма заключенного контракта составляет 1 млн 798,178 тыс. манатов. Х.Насирзаде

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