Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7965 RUR   0.018 GBR   2.0635 TRY   0.0603

Цена на нефть

26.10 $/bbl +/- WTI 83.21 -2.18 Brent 87.93 -2.20

Туризм 27.10.2023 14:01

ГАТ направит 1,8 млн манатов на продвижение туристического потенциала Азербайджана в странах Ближнего Востока и Азии

Государственное агентство по туризму (ГАТ) привлекло ООО «MAX Print» для организации мероприятий по продвижению туристического потенциала Азербайджанав странах Ближнего Востока и Азии.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, в рамках заключенного контракта планируется проведение ряда мероприятий.

В частности, запланирована организация семинаров по медицинскому туризму в Азербайджане для представителей медицинской промышленности Казахстана, встреча с представителями туристической отрасли Узбекистана.

Кроме этого, намечено проведение роуд-шоу с представителями местной туристической индустрии Индии, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Сумма заключенного контракта составляет 1 млн 798,178 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРИЗМ, ПРОДВИЖЕНИЕ


Похожие новости


Власти Нидерландов прекратят продвижение туризма из-за наплыва туристов

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az