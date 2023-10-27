Прибыль AZAL за 2022г превысила 110 млн манатов

Чистая прибыль ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) за 2022 год составила 110,62 млн манатов против убытка в размере 67,47 млн манатов за 2021 год.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно опубликованной на сайте общества аудированной по МСФО финотчетности, доходы компании от перевозок и прочих операций в 2022 году увеличились в 2,3 раза – до 1 млрд 149,954 млн манатов.
Операция прибыль общества в 2022 году составила 257,953 млн манатов (рост в 18,4 раза).
Доналоговая прибыль общества за 2022 год составила 149,928 млн манатов (в 2021г убыток на сумму 67,933 млн манатов), выплаты по налогу на прибыль – 39,308 млн манатов.
Согласно отчетности, активы AZAL на конец 2022 года оцениваются в 2 млрд 241,231 млн манатов (рост на 13,9%).
Обязательства общества равны 3 млрд 13,496 млн манатов (рост на 5,4%), отрицательное значение капитала – 772,265 млн манатов.
При этом уставный капитал общества равен 823,975 млн манатов (не изменился).
А.Азизов
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