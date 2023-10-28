ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF) обновила "серый" список государств, находящихся на усиленном мониторинге с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма.
Организация исключила из "серого" списка Албанию, Каймановы острова, Иорданию и Панаму и включила в него Болгарию.
В этот список также входят Барбадос, Буркина Фасо, Гаити, Гибралтар, Демократическая Республика Конго, Йемен, Ямайка, Мали, Мозамбик, Нигерия, ОАЭ, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Турция, Уганда, Филиппины и ЮАР.
При этом ФАТФ оставила без изменений список высокорискованных юрисдикций - так называемый "черный" список. В него включены страны, в отношении которых требуется принятие контрмер - это КНДР и Иран, и в отношении которых нужно применение усиленной должной осмотрительности, соразмерной рискам (Мьянма).
Алиев выразил соболезнования Токаеву в связи с трагедией в Карагандинской области
Договоренность о встрече Байдена и Си Цзиньпина в ходе саммита АТЭС достигнута
В Казахстане 20 горняков погибли в результате взрыва метана в шахте имени Костенко
В январе-сентябре в Азербайджане обезврежено 178 преступных группировок – глава МВД
ИВ Абшерона направит около 2 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Алиев заложил фундамент ряда новых предприятий в Сумгайыте
Власти КНР проводят проверки на предприятиях тайваньской Foxconn
Почти 29 тыс. человек стали перемещенными лицами в Ливане из-за обстрелов на границе с Израилем - ООН
Эрдоган призывает Израиль остановить удары по сектору Газа
В Казахстане будет объявлен день траура в связи с гибелью людей на шахте в Караганде
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Оплачивайте бронь отелей с приложением Yelo
AccessBank объявляет тендер на печатную продукцию
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире