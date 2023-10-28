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Финансы 28.10.2023 02:20

ФАТФ включила в "серый" список по отмыванию денег Болгарию, исключила Панаму и Кайманы

ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF) обновила "серый" список государств, находящихся на усиленном мониторинге с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма.

Организация исключила из "серого" списка Албанию, Каймановы острова, Иорданию и Панаму и включила в него Болгарию.

В этот список также входят Барбадос, Буркина Фасо, Гаити, Гибралтар, Демократическая Республика Конго, Йемен, Ямайка, Мали, Мозамбик, Нигерия, ОАЭ, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Турция, Уганда, Филиппины и ЮАР.

При этом ФАТФ оставила без изменений список высокорискованных юрисдикций - так называемый "черный" список. В него включены страны, в отношении которых требуется принятие контрмер - это КНДР и Иран, и в отношении которых нужно применение усиленной должной осмотрительности, соразмерной рискам (Мьянма).

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Тэги: МИР, ФАТФ, СПИСОК, ОБНОВЛЕНИЕ

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