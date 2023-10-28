Пленарная сессия FATF уделила особое внимание пресечению финансирования терроризма

Участники пленарного заседания Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), проходившей 25-27 октября, обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и признали необходимость полного и эффективного внедрения всеми юрисдикциями стандартов организации для пресечения финансирования терроризма.
Как сообщается в информации на сайте международной организации, эти стандарты включают анализ и обмен информацией о сетях финансирования терроризма, а также использование таких инструментов, как финансовые санкции и конфискация, для того, чтобы отрезать террористов от их источников дохода и ослабить инфраструктуру, необходимую этим группам для достижения их деструктивных целей.
Это также предусматривает включение выявленных террористов и террористических групп в санкционный список в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.
FATF намерена опубликовать ключевой доклад о краудфандинге для финансирования терроризма. Она будет проводить работу по криминализации странами-членами финансирования терроризма.
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