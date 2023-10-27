РФ изучает возможность поставки нефтепродуктов в Турцию

Минэнерго РФ совместно с "Татнефтью" рассмотрит вопрос о разработке межправительственных соглашений с Узбекистаном и Турцией о поставках нефтепродуктов в рамках индикативных балансов. Такое поручение было дано по итогам совещания о ситуации на рынке нефтепродуктов у вице-премьера Александра Новака, состоявшегося на прошлой неделе, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом соответствующего протокола.
В ходе совещания обсуждалась ситуация на рынке нефтепродуктов, в частности, меры для стабильного функционирования рынка зимнего дизтоплива.
С 21 сентября в России действует запрет на экспорт дизтоплива и бензина. Исключение сделано для поставок в страны ЕАЭС по индикативным балансам или протоколам, предусмотренным межправсоглашениями и т.д.
"Интерфакс" направил запрос в Минэнерго.
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