В правительстве Казахстана опровергли слухи о передаче «АрселорМиттал Темиртау» другим иностранным инвесторам

В правительстве Казахстана опровергли распространяемую в соцсетях информацию о якобы передаче АО "АрселорМиталл Темиртау" (АТМ) другим иностранным инвесторам.

"Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространенном в субботу.

"В настоящее время ведется работа по возвращению предприятия в пользу Республики Казахстан. Вопрос последующей передачи АО "АМТ" другим иностранным инвесторам правительством не рассматривается", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в субботу в кабинете минмстров сообщили, что правительство завершает оформление сделки по передаче права собственности на "АрселорМиталл Темиртау" в пользу Республики Казахстан.

Ранее в этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после очередной аварии на шахте АО "АМТ" поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией.

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международного сталелитейного концерна ArcelorMittal, владеет в Казахстане 15 угольными шахтами и железорудными рудниками.

В субботу случилась очередная масштабная авария, на этот раз на шахте им. Костенко. В момент пожара в шахте находилось 252 человека, 208 из них выведены на поверхность. На данный момент обнаружены тела 21 горняка, поиски остальных продолжаются.