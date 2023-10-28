В правительстве Казахстана опровергли слухи о передаче «АрселорМиттал Темиртау» другим иностранным инвесторам

В правительстве Казахстана опровергли распространяемую в соцсетях информацию о якобы передаче АО "АрселорМиталл Темиртау" (АТМ) другим иностранным инвесторам.
"Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространенном в субботу.
"В настоящее время ведется работа по возвращению предприятия в пользу Республики Казахстан. Вопрос последующей передачи АО "АМТ" другим иностранным инвесторам правительством не рассматривается", - подчеркнули в пресс-службе.
Ранее в субботу в кабинете минмстров сообщили, что правительство завершает оформление сделки по передаче права собственности на "АрселорМиталл Темиртау" в пользу Республики Казахстан.
Ранее в этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после очередной аварии на шахте АО "АМТ" поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией.
АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международного сталелитейного концерна ArcelorMittal, владеет в Казахстане 15 угольными шахтами и железорудными рудниками.
В субботу случилась очередная масштабная авария, на этот раз на шахте им. Костенко. В момент пожара в шахте находилось 252 человека, 208 из них выведены на поверхность. На данный момент обнаружены тела 21 горняка, поиски остальных продолжаются.
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