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Транспорт и связь 28.10.2023 11:05

Бакинский аэропорт переходит на осенне-зимнее расписание полетов

Международный аэропорт Гейдар Алиев с 29 октября переходит на зимнее расписание, которое будет действовать до 30 марта 2024 года включительно, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Отмечается, что полетная программа из Баку в этот период будет представлена регулярными и чартерными рейсами по более чем 70 направлениям 37 авиакомпаниями, 18 из них являются лоукостерами.

Согласно сообщению, в осенне-зимнем сезоне аэропорт расширит свою маршрутную сеть за счет открытия ряда направлений базового авиаперевозчика AZAL и привлечения новых авиакомпаний. Также ожидается увеличение частоты полётов на различных международных направлениях, что предоставит пассажирам больше возможностей для путешествий.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЭРОПОРТ, РАСПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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