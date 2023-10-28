Бакинский аэропорт переходит на осенне-зимнее расписание полетов

Международный аэропорт Гейдар Алиев с 29 октября переходит на зимнее расписание, которое будет действовать до 30 марта 2024 года включительно, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Отмечается, что полетная программа из Баку в этот период будет представлена регулярными и чартерными рейсами по более чем 70 направлениям 37 авиакомпаниями, 18 из них являются лоукостерами.
Согласно сообщению, в осенне-зимнем сезоне аэропорт расширит свою маршрутную сеть за счет открытия ряда направлений базового авиаперевозчика AZAL и привлечения новых авиакомпаний. Также ожидается увеличение частоты полётов на различных международных направлениях, что предоставит пассажирам больше возможностей для путешествий.
В.Алиев
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