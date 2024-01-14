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Социум 14.01.2024 13:20

Обильный снегопад не повлилял на работу бакинского аэропорта

Выпавший на всей территории Азербайджана обильный снегопад не повлилял на работу Международного аэропорта Гейдар Алиев в Баку, воздушная гавань работает в штатном режиме, рейсы выполняются в рамках расписания, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Бакинский аэропорт, в рамках комплексных подготовительных работ, полностью готов обеспечить надежное воздушное сообщение в сложных погодных условиях. Технический парк полностью укомплектован, в аэропорту в постоянном режиме проводятся все необходимые работы по очистке взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и обработке самолетов противообледенительной жидкостью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что планируемые ресурсы, задействованные на территории аэродрома, разрабатываются с учетом прогноза погоды на ближайшие сутки, что позволяет оперативно реагировать на изменения и минимизировать возможные негативные последствия.

"Обслуживание воздушных судов и пассажиров также проходит в плановом порядке", - подчеркивается в сообщении.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, СНЕГОПАД, АЭРОПОРТ


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