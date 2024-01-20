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Внутренняя политика 20.01.2024 10:00

Алиев почтил память жертв трагедии 20 января

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди страны Мехрибан Алиевав субботу посетили Аллею шехидов в день памяти жертв трагедии 20 января 1990 года в Баку, когда в город были введены подразделения Советской армии, что привело к многочисленным человеческим жертвам. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства.

Алиев возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, 20ЯНВАРЯ, АЛИЕВ


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