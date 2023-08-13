Самолет рейса Баку-Дели вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам

Капитан воздушного судна авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс J2-5001 по маршруту Баку-Дели, принял решение о возвращении в аэропорт вылета по техническим причинам, сообщила пресс-служба ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".
Согласно информации, самолет благополучно приземлился в бакинском аэропорту в 02:50 по местному времени.
Пассажиры рейса в 06:25 были отправлены в Дели другим самолетом.
В.Алиев
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