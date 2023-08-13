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Происшествия 13.08.2023 09:29

Самолет рейса Баку-Дели вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам

Капитан воздушного судна авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс J2-5001 по маршруту Баку-Дели, принял решение о возвращении в аэропорт вылета по техническим причинам, сообщила пресс-служба ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Согласно информации, самолет благополучно приземлился в бакинском аэропорту в 02:50 по местному времени.

Пассажиры рейса в 06:25 были отправлены в Дели другим самолетом.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, ДЕЛИ, AZAL


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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