Самолет рейса Баку-Дели вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам

Капитан воздушного судна авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс J2-5001 по маршруту Баку-Дели, принял решение о возвращении в аэропорт вылета по техническим причинам, сообщила пресс-служба ЗАО "Азербайджанские Авиалинии". Согласно информации, самолет благополучно приземлился в бакинском аэропорту в 02:50 по местному времени. Пассажиры рейса в 06:25 были отправлены в Дели другим самолетом. В.Алиев

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