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Внутренняя политика 28.10.2023 18:45

Утверждены правила репатриации и реабилитации несовершеннолетних граждан Азербайджана, находящихся в тяжелых условиях проживания за рубежом

Утверждены "Правила репатриации и реабилитации несовершеннолетних граждан Азербайджанской Республики, находящихся в тяжелых условиях проживания за рубежом".

Соответствующий указ об этом подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает сайт азербайджанского лидера.

Согласно указу, Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РЕПАТРИАЦИЯ, РЕАБИЛИТАЦИЯ, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, ПРАВИЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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