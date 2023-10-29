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Дальнее зарубежье 29.10.2023 23:01

В Испании прошли многотысячные акции против планируемой амнистии каталонских сепаратистов

Десятки тысяч человек приняли участие в акциях протеста в Испании, чтобы выразить недовольство планами амнистировать каталонских политиков, осужденных за проведение референдума о независимости региона, сообщают европейские СМИ.

Многие из участников демонстраций держали в руках флаги Испании, среди лозунгов звучали следующие: "Нет амнистии!", "Испания не продается!".

С призывом выйти на улицы выступила ранее ультраправая партия Vox. В Мадриде на площади Колумба перед собравшимся выступил лидер этой партии Сантьяго Абаскаль. Он обвинил социалиста Педро Санчеса, которому король поручил сформировать правительство, в стремлении остаться у власти любой ценой. По словам Абаскаля, планы Санчеса по амнистии навредят единству Испании.

Испанские СМИ напоминают, что Санчесу нужна поддержка двух каталонских партий, выступающих за независимость своего региона, чтобы занимать пост премьера еще один срок. Взамен на поддержку эти две партии требуют амнистии нескольких сотен человек, которые осуждены за референдум о независимости Каталонии в 2017 году.

Противостояние между региональными властями Каталонии и центральным правительством Испании обострились в 2017 году, когда в этом автономном сообществе прошел референдум о независимости, признанный центральными властями в Мадриде неконституционным. В отношении ряда политических лидеров Каталонии было начато уголовное преследование.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ПРОТЕСТЫ, СЕПАРАТИСТЫ


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