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Дальнее зарубежье 30.10.2023 09:42

Ограниченная наземная операция Израиля в Газе соответствуют американским рекомендациям

Наземная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа соответствует рекомендациям США, сообщает Times of Israel со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена подтолкнула Израиль к проведению более ограниченной наземной операции в секторе Газа.

Чиновник заявил, что лидеры Израиля также в настоящее время выступают против тотального наземного наступления в Газе, поскольку это "вполне могло бы подвергнуть риску заложников, находящихся в настоящее время в Газе".

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ОПЕРАЦИЯ


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