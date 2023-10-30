Ограниченная наземная операция Израиля в Газе соответствуют американским рекомендациям

Наземная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа соответствует рекомендациям США, сообщает Times of Israel со ссылкой на американского чиновника.
По его словам, администрация президента США Джо Байдена подтолкнула Израиль к проведению более ограниченной наземной операции в секторе Газа.
Чиновник заявил, что лидеры Израиля также в настоящее время выступают против тотального наземного наступления в Газе, поскольку это "вполне могло бы подвергнуть риску заложников, находящихся в настоящее время в Газе".
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