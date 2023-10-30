В Азербайджане запустили предприятие по производству тепловых изоляционных панелей Penoplex Prikavkazye за $11 млн

На территории Гаджикабульского промышленного квартала открылось предприятие по производству тепловых изоляционных панелей «Penoplex Prikavkazye».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Агентство по развитию экономических зон (IZIA), инвестиции в предприятие с российским капиталом составили 18,4 млн манатов ($10,8 млн).

Предприятие 40% производимой продукции будет отправляться на экспорт.

Предприятие построено на территории 6,7 га.

Гаджикабульский промквартал создан распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 25 июля 2017 года на участке площадью 20 га в Гаджикабульском районе. В последствии в мае 2020 года очередным распоряжением президента территория Гаджикабульского промышленного квартала была увеличена еще на 40 га. Резидентами квартала являются 14 субъектов бизнеса, инвестиции которых оцениваются в свыше 163 млн манатов. В настоящее время производственную деятельность в квартале уже осуществляют 8 субъектов бизнеса: ими за 9 месяцев 2023 года осуществлено производство продукции на 51 млн манатов.

Б.Рустамбеков