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АПК 30.10.2023 09:53

Азербайджан за сентябрь-октябрь увеличил импорт картофеля из Орловской области РФ в 7 раз

Азербайджан в сентябре-октябре 2023 года импортировал из Орловской области РФ около 3 тыс. тонн картофеля, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Россельхознадзор.

«В сентябре-октябре 2023 года должностными лицами управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям проконтролирована отгрузка 2977 тонн (148 партий) картофеля продовольственного из Орловской области в Азербайджан (рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в 7,4 раза - ИФ). Производителями отгруженной продукции являются фермерские хозяйства региона», - отмечается в информации.

Согласно данным, весь картофель соответствовал фитосанитарным требованиям Азербайджана, качество экспортных партий подтверждено протоколами испытаний ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Х.Насирзаде

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Тэги: РФ, КАРТОФЕЛЬ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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