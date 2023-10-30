Азербайджан за сентябрь-октябрь увеличил импорт картофеля из Орловской области РФ в 7 раз

Азербайджан в сентябре-октябре 2023 года импортировал из Орловской области РФ около 3 тыс. тонн картофеля, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Россельхознадзор.

«В сентябре-октябре 2023 года должностными лицами управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям проконтролирована отгрузка 2977 тонн (148 партий) картофеля продовольственного из Орловской области в Азербайджан (рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в 7,4 раза - ИФ). Производителями отгруженной продукции являются фермерские хозяйства региона», - отмечается в информации.

Согласно данным, весь картофель соответствовал фитосанитарным требованиям Азербайджана, качество экспортных партий подтверждено протоколами испытаний ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Х.Насирзаде