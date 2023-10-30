Toyota увеличила мировые продажи в I финполугодии до рекордных 5,6 млн машин

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. увеличил мировые продажи на 8,3% в первом полугодии текущего финансового года и повысил производство машин на 10%.
Как говорится в пресс-релизе компании, глобальные продажи в апреле-сентябре составили рекордные 5,596 млн автомобилей. Производство, включая дочерние компании Daihatsu Motor Co. и Hino Motors Ltd., также обновило исторический максимум и составило 5,738 млн.
Активный рост продаж автомобилей брендов Toyota и Lexus был зафиксирован в Африке - на 22%. На Ближнем Востоке показатель увеличился на 17%, в Северной Америке - на 9,4%, в Европе - на 7%.
В Японии продажи взлетели на 38%, до 1,825 млн, за счет устранения проблем с поставками полупроводниковой продукции для автомобильной отрасли, наблюдавшихся годом ранее.
Между тем в Китае объем реализации машин повысился менее чем на 1%, главным образом за счет высокой сравнительной базы и роста популярности электромобилей.
Акции Toyota подешевели на 2,4% в понедельник. С начала года капитализация компании взлетела на 42%, до 35,75 трлн иен ($239 млрд).
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