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Транспорт и связь 30.10.2023 21:03

Toyota увеличила мировые продажи в I финполугодии до рекордных 5,6 млн машин

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. увеличил мировые продажи на 8,3% в первом полугодии текущего финансового года и повысил производство машин на 10%.

Как говорится в пресс-релизе компании, глобальные продажи в апреле-сентябре составили рекордные 5,596 млн автомобилей. Производство, включая дочерние компании Daihatsu Motor Co. и Hino Motors Ltd., также обновило исторический максимум и составило 5,738 млн.

Активный рост продаж автомобилей брендов Toyota и Lexus был зафиксирован в Африке - на 22%. На Ближнем Востоке показатель увеличился на 17%, в Северной Америке - на 9,4%, в Европе - на 7%.

В Японии продажи взлетели на 38%, до 1,825 млн, за счет устранения проблем с поставками полупроводниковой продукции для автомобильной отрасли, наблюдавшихся годом ранее.

Между тем в Китае объем реализации машин повысился менее чем на 1%, главным образом за счет высокой сравнительной базы и роста популярности электромобилей.

Акции Toyota подешевели на 2,4% в понедельник. С начала года капитализация компании взлетела на 42%, до 35,75 трлн иен ($239 млрд).

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Тэги: МИР, TOYOTA, АВТОМОБИЛИ, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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