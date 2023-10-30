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Туризм 30.10.2023 19:19

ГАТ направит около 200 тыс. манатов на ПСД сельской туристической инфраструктуры

Госагентство по туризму (ГАТ) Азербайджана привлекло ООО«Triumph-M» для подготовки проектно-сметной документации (ПСД) по созданию туристической инфраструктуры в соответствии с концепцией «Туристическое село» в селах с туристическим потенциалом.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно даннымпортала госзакупок, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 194,7 тыс. манатов.

По условиям контракта, ПДС должна быть готова к 1 августа 2024 года.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГАТ, ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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