ГАТ направит около 200 тыс. манатов на ПСД сельской туристической инфраструктуры

Госагентство по туризму (ГАТ) Азербайджана привлекло ООО«Triumph-M» для подготовки проектно-сметной документации (ПСД) по созданию туристической инфраструктуры в соответствии с концепцией «Туристическое село» в селах с туристическим потенциалом.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно даннымпортала госзакупок, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 194,7 тыс. манатов.
По условиям контракта, ПДС должна быть готова к 1 августа 2024 года.
Х.Насирзаде
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