Армения и Китай обсудили развитие сотрудничества в сфере обороны

Министр обороны Армении Сурен Папикян обсудил с заместителем Центрального военного совета Китая Хе Вэйдуном возможности развития сотрудничества в сфере обороны. "В рамках визита в Китайскую Народную Республику министр обороны Республики Армения Сурен Папикян встретился с заместителем Центрального военного совета КНР, членом политбюро Коммунистической партии КНР, генерал-полковником Хе Вэйдуном. Обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества в сфере обороны и возможностей его развития", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении. Отмечается, что стороны "подчеркнули большой потенциал расширения сотрудничества в ряде сфер". ри аз

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