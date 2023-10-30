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Регион 30.10.2023 20:09

Армения и Китай обсудили развитие сотрудничества в сфере обороны

Министр обороны Армении Сурен Папикян обсудил с заместителем Центрального военного совета Китая Хе Вэйдуном возможности развития сотрудничества в сфере обороны.

"В рамках визита в Китайскую Народную Республику министр обороны Республики Армения Сурен Папикян встретился с заместителем Центрального военного совета КНР, членом политбюро Коммунистической партии КНР, генерал-полковником Хе Вэйдуном. Обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества в сфере обороны и возможностей его развития", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.

Отмечается, что стороны "подчеркнули большой потенциал расширения сотрудничества в ряде сфер".

ри аз

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Тэги: АРМЕНИЯ, КИТАЙ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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