В эстонской Нарве уволили 10 полицейских, слабо знающих государственный язык

Десять сотрудников отделения полиции преимущественно русскоязычного города Нарвы уволены со службы за недостаточное знание государственного эстонского языка, они могут вернуться после сдачи экзамена на категорию С1.
"Владение эстонским языком на категорию С1 для сотрудника Департамента полиции и погранохраны - это требование, прописанное в законе. Полиция не может сама нарушать закон", - прокомментировал в понедельник сайту Postimees.rus увольнение нарвских сотрудников полиции префект Идаской префектуры Тарво Крууп (Tarvo Kruup).
Решение об освобождении от службы касается сотрудников, средний возраст которых составляет 46,5 лет, и им до выхода на специальную пенсию оставалось несколько лет. Полицейские не могли сдать экзамен, несмотря на организацию для служащих языковых курсов и других форм изучения языка, отмечается на сайте.
Однако, как сказали в префектуре, уволенные могут вернуться на работу, если сдадут языковый экзамен на категорию С1.
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