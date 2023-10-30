Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7952 RUR   0.0181 GBR   2.0596 TRY   0.0602

Цена на нефть

30.10 $/bbl +/- WTI 82.31 -3.23 Brent 86.35 -2.85

Дальнее зарубежье 30.10.2023 22:40

В эстонской Нарве уволили 10 полицейских, слабо знающих государственный язык

Десять сотрудников отделения полиции преимущественно русскоязычного города Нарвы уволены со службы за недостаточное знание государственного эстонского языка, они могут вернуться после сдачи экзамена на категорию С1.

"Владение эстонским языком на категорию С1 для сотрудника Департамента полиции и погранохраны - это требование, прописанное в законе. Полиция не может сама нарушать закон", - прокомментировал в понедельник сайту Postimees.rus увольнение нарвских сотрудников полиции префект Идаской префектуры Тарво Крууп (Tarvo Kruup).

Решение об освобождении от службы касается сотрудников, средний возраст которых составляет 46,5 лет, и им до выхода на специальную пенсию оставалось несколько лет. Полицейские не могли сдать экзамен, несмотря на организацию для служащих языковых курсов и других форм изучения языка, отмечается на сайте.

Однако, как сказали в префектуре, уволенные могут вернуться на работу, если сдадут языковый экзамен на категорию С1.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, ЯЗЫК, ПОЛИЦИЯ, УВОЛЬНЕНИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az