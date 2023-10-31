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Макроэкономика 31.10.2023 22:22

Китайский промышленный PMI в октябре неожиданно упал ниже 50 пунктов

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре снизился до 49,5 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны.

Аналитики в среднем прогнозировали сохранение индикатора на прежнем уровне, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, меньше - на ослабление. В прошлом месяце индикатор превысил данную отметку впервые с марта.

Подындекс новых заказов в этом месяце опустился до 49,5 пункта с 50,5 пункта в сентябре, экспортных продаж - до 46,8 пункта с 47,8 пункта. Индикатор занятости составил 48 пунктов против 48,1 пункта в прошлом месяце.

Между тем показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, повысился на 0,1 пункта, до 55,6 пункта.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в октябре снизился до 50,6 с 51,7 пункта в предыдущий месяц, обновив минимум за 10 месяцев. Эксперты ожидали роста до 51,8 пункта.

Подындекс новых заказов понизился до 46,7 с 47,8 пункта, экспортных продаж - до 49,1 с 49,4 пункта. Индикатор оптимизма в сфере услуг составил 58,1 против 58,7 пункта в сентябре.

Сводный PMI в октябре упал до 50,7 пункта по сравнению с 52 пунктами месяцем ранее. Это худшее значение индикатора с декабря 2022 года.

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Тэги: КИТАЙ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, УСЛУГИ, ИНДЕКСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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