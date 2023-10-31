Nostrum Oil & Gas в январе-сентябре сократила среднесуточную добычу углеводородов на четверть

Среднесуточная добыча компании Nostrum Oil & Gas Plc в январе-сентябре 2023 года составила 10,288 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.), говорится в сообщении компании.

За аналогичный период 2022 года среднесуточная добыча составляла 13,684 тыс. б.н.э. Таким образом, в текущем году этот показатель снизился на 24,8%.

Среднесуточные объемы продаж нефтекомпании за 9 месяцев 2023 года снизились на 28,8%, до 9,096 тыс. б.н.э.

Nostrum Oil & Gas ожидает, что выручка за январь-сентябрь 2023 года превысит $88 млн. За аналогичный период 2022 года выручка компании составляла $155,5 млн.

"Снижение выручки по сравнению с 9 месяцами 2022 года обусловлено относительно более низкими средними ценами на продукцию (средняя цена на нефть Brent составила $81,9 за баррель за 9 месяцев 2023 года против $102,5 за баррель за 9 месяцев 2022 года) и снижением добычи", - говорится в сообщении.

Nostrum Oil & Gas Plc - независимая компания, занимающаяся добычей нефти и газа, а также разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне.