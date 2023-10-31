Во Франции готовятся к приближающемуся шторму с порывами ветра до 150 км/ч

Сформировавшийся в Атлантике шторм "Киран" приближается к западному побережью Франции, сообщают французские СМИ со ссылкой на местные метеорологические службы.

По их прогнозам, стихия обрушится на прибрежные районы вечером во вторник. Скорость порывов ветра может достигнуть 150 км/ч, высота волн может доходить до десяти метров.

В метеорологической службе Meteo-France предупредили о риске наводнений в регионах, расположенных вдоль Атлантического побережья, а также в районе Ла-Манша.

Ожидается, что сильнее всего непогода затронет Бретань, Нормандию, О-де-Франс, но также и центральные районы страны, в том числе Парижский регион.

Согласно синоптикам, сильный ветер и мощные ливни продолжатся в некоторых частях Франции в среду и четверг.