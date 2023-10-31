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Внешняя политика 31.10.2023 13:53

Начальники Генштабов ВС Азербайджана и Италии обсудили перспективы развития ВТС

Первый замминистра обороны – глава Генштаба армии Азербайджана генерал-полковник Карим Велиев во вторник провел встречу с находящимся с визитом в Баку главой Генштаба ВС Италии, адмиралом Джузеппе Каво Драгоне.

«Встреча начальников штабов армий двух стран прошла как в формате тет-а-тет, так и в расширенном составе», сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Велиев на встрече обратил внимание на важность внедрения передовых технологий в армии Азербайджана и проделанную работу в сфере кибербезопасности.

Драгоне, в свою очередь, отметил наличие широких возможностей для расширения военного сотрудничества между двумя странами.

«На встрече особо подчеркнута необходимость дальнейшего расширения военных отношений на основе стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией. Стороны, в том числе, обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Италией в военной, военно-технической (ВТС), военно-образовательной и других сферах, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес», - отмечается в информации оборонного ведомства.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ИТАЛИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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