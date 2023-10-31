Начальники Генштабов ВС Азербайджана и Италии обсудили перспективы развития ВТС

Первый замминистра обороны – глава Генштаба армии Азербайджана генерал-полковник Карим Велиев во вторник провел встречу с находящимся с визитом в Баку главой Генштаба ВС Италии, адмиралом Джузеппе Каво Драгоне.
«Встреча начальников штабов армий двух стран прошла как в формате тет-а-тет, так и в расширенном составе», сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Велиев на встрече обратил внимание на важность внедрения передовых технологий в армии Азербайджана и проделанную работу в сфере кибербезопасности.
Драгоне, в свою очередь, отметил наличие широких возможностей для расширения военного сотрудничества между двумя странами.
«На встрече особо подчеркнута необходимость дальнейшего расширения военных отношений на основе стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией. Стороны, в том числе, обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Италией в военной, военно-технической (ВТС), военно-образовательной и других сферах, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес», - отмечается в информации оборонного ведомства.
Х.Насирзаде
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