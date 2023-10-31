Украина в октябре привлекла $2,8 млрд от международных партнеров, с начала года - $35,4 млрд

Поступления в государственный бюджет Украины внешнего финансирования в октябре составили $2,75 млрд, сообщает министерство финансов.
Донорами в октябре стали ЕС - $1,6 млрд (льготное финансирование) и США - $1,15 млрд (грант).
"Средства от ЕС - девятый транш в рамках масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год. Общий объем финансирования по этой программе составляет 18 млрд евро, из которых Украина получила уже 15 млрд", - напоминает Минфин.
При этом отмечается, что грант от США - часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине (Peace in Ukraine)".
Напоминается также, что в 2023 году Украина уже получила $10,9 млрд грантового финансирования от США.
Всего за 10 месяцев 2023 года Минфин привлек около $35,4 млрд внешнего финансирования на неотложные нужды госбюджета.
Как сообщалось, ожидается, что в этом году Украина получит свыше $42 млрд от международных партнеров. Правительство Украины оценивает потребность во внешнем финансировании на 2024 год в $42,9 млрд.
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