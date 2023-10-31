Вице-премьеры Азербайджана и РФ обсудили развитие железнодорожного маршрута в рамках МТК «Север-Юг»

Вице-премьер правительства Азербайджана Шахин Мустафаев находится с рабочим визитом в России. В рамках визита Мустафаев провел встречу с первым заместителем председателя правительства России Андреем Белоусовым. «В ходе беседы стороны обсудили вопросы развития железнодорожного маршрута международного транспортного коридора (МТК) Север–Юг», сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте правительства РФ. Н.Аббасова

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