Территория СЭЗ в Аляте расширится почти на 24 га – распоряжение президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с обеспечением деятельности Свободной экономической зоны (СЭЗ) Алят.

Согласно распоряжению, государственный земельный участок площадью в 23,74 га, расположенный на административной территории Гарадагского района Баку и определенный как территория СЭЗ Алят, передается в распоряжение уполномоченного органа данной свободной экономической зоны с правом разового, безвозмездного и постоянного пользования.

Текст документа опубликован на сайте главы государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 июля 2021 года принял участие в церемонии закладки фундамента Свободной экономической зоны (СЭЗ) в Аляте. Общая площадь СЭЗ составляла 850 га.

Как сообщалось, распоряжением президента Алиевa от февраля 2023 года, в распоряжение СЭЗ был передан государственный земельный участок площадью в 635,1 га.

Н.Аббасова