Финско-эстонский газопровод Balticconnector будет введен в эксплуатацию не ранее апреля 2024 года

Ремонт поврежденного финско-эстонского газопровода Balticconnector займет не менее пяти месяцев, заявила во вторник финская газовая компания Gasgrid.
"Трубопровод снова будет введен в эксплуатацию не ранее начала апреля 2024 года. Разрыв трубопровода не угрожает поставкам газа в Финляндию", - говорится в сообщении.
Gasgrid отмечает, что завершено комплексное обследование трубопровода совместно с эстонской энергетической компанией Elering.
"В трубопроводе не было обнаружено никаких неисправностей, кроме места повреждения, выявленного в октябре. Труба осмотрена на всей ее протяженности", - сообщает компания.
По ее данным, в настоящее время проводится анализ аудита, после чего можно будет приступать к планированию ремонта и составлению графика работ.
В ночь на 8 октября, на газопроводе Balticconnector была выявлена утечка. Спецслужбы Финляндии сообщили, что, судя по всему, газопровод повредило судно китайской судоходной компании Newnew Polar bear, шедшее под флагом Гонконга. Предположительно, якорь судна зацепил трубопровод и повредил его.
НАТО расценила происшествие как угрозу безопасности и сообщило о планах усилить охрану подводных коммуникаций в Балтийском море.
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