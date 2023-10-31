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Глава ФБР: в США возросла террористическая угроза

Атаки группировки ХАМАС на Израиль могут спровоцировать угрозы для США, аналогичные тем, которые в прошлом исходили от террористической организации Исламское государство (ИГ), заявил директор ФБР Крис Рэй на слушаниях в Конгрессе во вторник.

"Мы полагаем, что действия ХАМАС и их союзников могут вдохновить кого-то на действия, сходные с теми, с которыми мы не сталкивались со времен ИГ. Только за несколько последних недель ряд террористических организаций призвали к осуществлению атак против американцев и Запада", - цитирует телеканал CBS слова Рэя на слушаниях в сенатском комитете по внутренней безопасности.

"Реальность такова - на протяжении 2023 года террористическая угроза продолжает расти, но непрекращающийся конфликт на Ближнем Востоке вывел эту угрозу для американцев в самих США на абсолютно другой уровень", - продолжил он.

При этом Рэй отметил, что "сейчас не время паниковать, а время для бдительности".

"Мы пристально следим за последними событиями и за намерениями таких (террористических) групп. Правоохранители пока не столкнулись с какими-либо конкретными террористическими угрозами в отношении американцев на территории США, но поддерживать бдительность необходимо", - подчеркнул глава ФБР.

"Аналитики разведсообщества полагают, что на конфликт между Израилем и ХАМАС могут реагировать одиночки, особенно в еврейских и мусульманских общинах в США", - заключает CBS.

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Тэги: США, ТЕРРОРИЗМ, УГРОЗА, МНЕНИЕ


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