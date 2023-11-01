Боливия разорвала дипотношения с Израилем, а Чили и Колумбия отозвали послов для консультаций

Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем из-за непропорционального, по ее мнению, ответа израильской армии на нападение ХАМАС, совершенное 7 октября, сообщает в среду агентство ЭФЭ.

"Правительство приняло решение разорвать дипломатические отношения с Израилем в знак неприятия и осуждения агрессивного и непропорционального военного наступления Израиля в секторе Газа", - говорится в заявлении замминистра иностранных дел Боливии Фредди Мамани Мачаки.

Кроме того, Боливия потребовала прекращения "нападений на палестинский народ" и осудила стремление Израиля не допустить гуманитарную помощь в сектор Газа.

Министр при президенте Боливии Марианела Прада призвала к диалогу, чтобы "избежать дальнейшей эскалации конфликта во всем мире".

Она добавила, что Боливия отправит гуманитарную помощь в сектор Газа.

"Мы требуем прекращения атак в секторе Газа, которые привели к гибели тысяч мирных жителей и вынужденному переселению палестинцев", - отметила Прада.

Президент Чили Габриэль Борич в свою очередь объявил об отзыве посла Чили в Израиле Хорхе Карвахаля для обсуждения ситуации в секторе Газа.

"Учитывая неприемлемые нарушения международного гуманитарного права, которые Израиль совершил в секторе Газа, мы решили вызвать посла Чили в Израиле Хорхе Карвахаля для консультаций", - сообщил Борич в социальной сети X.

"Чили решительно осуждает военные операции Израиля и с обеспокоенностью отмечает, что они (...) влекут за собой коллективное наказание палестинского гражданского населения в секторе Газа и не соответствуют фундаментальным нормам международного права", - подчеркнул Борич.

Президент Колумбии Густаво Петро также отозвал посла страны в Израиле Маргариту Манхаррес для проведения консультации по ситуации на Ближнем Востоке.

"Я решил отозвать нашего посла из Израиля для консультации. Если Израиль не остановит резню палестинского народа, наш представитель не сможет там оставаться", - написал Петро в X.