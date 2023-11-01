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Транспорт и связь 01.11.2023 13:15

AZAL и GetJet Airlines договорились о краткосрочном лизинге 3 самолетов Airbus A320

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) возьмет в лизинг три самолета Airbus A320, говорится в сообщении авиаперевозчика.

«AZAL подписал с литовской GetJet Airlines соглашение о краткосрочном лизинге трех самолетов Airbus A320. В рамках договора, наряду с лизингом воздушных судов предусмотрены услуги по обеспечению летного состава, техническому обеспечению, страхованию, обеспечению качества и безопасности полетов», - говорится в информации.

Авиакомпания отмечает, что сотрудничество с GetJet Airlines нацелено на удовлетворение растущего спроса на пассажироперевозки.

«AZAL продолжает расширять свою маршрутную сеть и частоту рейсов и планирует использовать арендованные самолеты по маршрутам в Стамбул, Дубай, Милан, Вену, Алматы, Астану и другие, чтобы удовлетворить растущие потребности пассажиров», - говорится в информации.

По данным авиаперевозчика, лизинговые самолеты соответствуют международным авиационным стандартам, что гарантирует безопасность полетов.

Авиакомпания GetJet Airlines имеет сертификат IOSA и специализируется на ACMI-перевозках и чартерных рейсах.

Н.Аббасова

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Тэги: AZAL, САМОЛЕТЫ, ЛИЗИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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