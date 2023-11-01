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Финансы 01.11.2023 13:37

ЦБ создает условия для расширения МФИ размещения ценных бумаг на внутреннем рынке Азербайджана

В Азербайджане с 31 октября 2023 года вступили в силу «Правила эмиссии, предложения и обращения инвестиционных ценных бумаг международных (финансовых – ИФ) организаций (МФИ), членом которых является Азербайджан».

Правила опубликованы на сайте Центробанка Азербайджана.

«Правила определяют порядок регистрации и эмиссии такими организациями ценных бумаг на рынке Азербайджана, изменения в условиях размещения и т.д.», - подчеркивает ЦБ.

Центробанк отмечает, что утверждение данных правил позволит международным организациям увеличить размещение инвестиционных ценных бумаг на рынке Азербайджана, обеспечит доступ малого и среднего бизнеса в стране к долгосрочным финансовым ресурсам, а также расширить ассортимент ликвидных инструментов на рынке ценных бумаг.

Р.Ахмедов

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Тэги: МФИ, БУМАГИ, ЭМИССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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