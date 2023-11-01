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Регион 01.11.2023 14:30

Аятолла Хаменеи призвал исламские страны прекратить экспорт нефти и продовольствия в Израиль

Исламские страны должны прекратить поставки нефти и продовольствия в Израиль из-за его действий в секторе Газа, заявил в среду руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи.

"Пути экспорта нефти и продовольствия в Израиль должны быть блокированы исламскими странами", - приводят иранские СМИ слова Хаменеи.

По его словам, "исламский мир должен активизировать свои действия" против Израиля и прекратить экономическое сотрудничество с ним.

Он также отметил, что "бомбардировки сектора Газа должны быть незамедлительно прекращены".

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Тэги: ИРАН, ХАМЕНЕИ, ИЗРАИЛЬ, ПРИЗЫВ


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