Аятолла Хаменеи призвал исламские страны прекратить экспорт нефти и продовольствия в Израиль

Исламские страны должны прекратить поставки нефти и продовольствия в Израиль из-за его действий в секторе Газа, заявил в среду руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи.
"Пути экспорта нефти и продовольствия в Израиль должны быть блокированы исламскими странами", - приводят иранские СМИ слова Хаменеи.
По его словам, "исламский мир должен активизировать свои действия" против Израиля и прекратить экономическое сотрудничество с ним.
Он также отметил, что "бомбардировки сектора Газа должны быть незамедлительно прекращены".
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