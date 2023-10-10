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Регион 10.10.2023 13:34

Нападение на Израиль организовали сами палестинцы - аятолла Хаменеи

Атаку движения ХАМАС на Израиль устроили сами палестинцы, а не какие-то сторонние силы, заявил во вторник руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи.

"Мы целуем в лоб и руки изобретательных и умелых организаторов атаки и палестинскую молодежь. Но те, кто говорит, будто недавние великие события - работа не палестинцев, дают неверную оценку", - приводит ИРНА его слова на церемонии выпуска кадетов, обучавшихся в академиях ВС Ирана.

По утверждению аятоллы, с начала операции "Потоп Аль-Аксы" Израиль понес поражение в военной и разведывательных сферах.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Палестинские боевики на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В ответ Израиль объявил о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

Накануне президент Ирана Ибрахим Раиси обсудил с лидером военизированного движения "Палестинский исламский джихад" Зиядом Нахалехом атаку на Израиль.

Координатор совета национальной безопасности США по коммуникациям Джон Кирби ранее отмечал, что по мнению Вашингтона, что Иран давно поддерживает ХАМАС, однако данных о причастности Тегерана к нападению на Израиль у Вашингтона нет. Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун предостерег Иран от вмешательства в нынешний конфликт.

В свою очередь, сенатор Линдси Грэм выражал мнение, что США должны предупредить Иран о возможном уничтожении его нефтяной инфраструктуры, если ближневосточный конфликт продолжит обостряться.

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Тэги: ИРАН, ХАМЕНЕИ, ХАМАС, ОЦЕНКА


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