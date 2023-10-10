Нападение на Израиль организовали сами палестинцы - аятолла Хаменеи

Атаку движения ХАМАС на Израиль устроили сами палестинцы, а не какие-то сторонние силы, заявил во вторник руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи.
"Мы целуем в лоб и руки изобретательных и умелых организаторов атаки и палестинскую молодежь. Но те, кто говорит, будто недавние великие события - работа не палестинцев, дают неверную оценку", - приводит ИРНА его слова на церемонии выпуска кадетов, обучавшихся в академиях ВС Ирана.
По утверждению аятоллы, с начала операции "Потоп Аль-Аксы" Израиль понес поражение в военной и разведывательных сферах.
Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Палестинские боевики на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В ответ Израиль объявил о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.
Накануне президент Ирана Ибрахим Раиси обсудил с лидером военизированного движения "Палестинский исламский джихад" Зиядом Нахалехом атаку на Израиль.
Координатор совета национальной безопасности США по коммуникациям Джон Кирби ранее отмечал, что по мнению Вашингтона, что Иран давно поддерживает ХАМАС, однако данных о причастности Тегерана к нападению на Израиль у Вашингтона нет. Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун предостерег Иран от вмешательства в нынешний конфликт.
В свою очередь, сенатор Линдси Грэм выражал мнение, что США должны предупредить Иран о возможном уничтожении его нефтяной инфраструктуры, если ближневосточный конфликт продолжит обостряться.
ВС Азербайджана полностью контролируют границу с Арменией - Усубов
В Баку вошли два российских военных корабля
США, Франция, Германия, Италия и Великобритания выразили поддержку Израилю
Страны ЕС с 2020 года получили по TAP более 28 млрд куб.м газа из Азербайджана
Бакинский филиал Bank Melli Iran сократил за 9 месяцев активы почти на 18%, прибыль - удвоил
Азербайджан присоединился к российско-китайскому проекту лунной станции
Bristol Myers покупает разработчика противораковых препаратов Mirati Therapeutics за $5,8 млрд
Швейцария в январе-августе увеличила поставки лекарств в Азербайджан в 1,6 раза
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Оплачивайте образовательные услуги через приложение Yelo App
ТуранБанк выбран Центробанком агентом по продаже инвестиционных денежных знаков
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС