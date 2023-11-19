Хаменеи призвал исламские страны хотя бы временно прервать отношения с Израилем из-за ситуации с Газой

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в воскресенье заявил, что на фоне ситуации с сектором Газа исламским странам нужно по крайней мере на какое-то время разорвать отношения с Израилем.

"Исламским правительствам следует прервать отношения с Израилем хотя бы на ограниченный период времени", - приводит "Пресс-ТВ" слова Хаменеи в ходе посещения выставки новейших достижений аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Также он предложил ограничить поставки энергоресурсов и других товаров в Израиль. Хаменеи отметил, что израильским военным, несмотря на современное вооружение и массированные бомбардировки сектора Газа, не удалось уничтожить группировку ХАМАС.

"Пресс-ТВ" добавляет, что на выставке, в частности, были представлены новая иранская гиперзвуковая ракета "Фаттах 2" и беспилотник "Шахид-147".

Ранее на этой неделе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью Financial Times дал понять, что Тегеран и Вашингтон поддерживают опосредованный контакт - через Швейцарию - в связи с нападением ХАМАС на Израиль.