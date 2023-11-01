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Финансы 01.11.2023 14:14

SOCAR осуществила восьмой платеж по процентам держателям новых облигаций на $100 млн

Компания SOCAR в среду осуществила восьмой платеж в размере $1,125 млн по процентам держателям облигаций SOCAR на сумму $100 млн, размещенных в ноябре 2021 года, сообщает Национальный депозитарный центр.

"Держателям облигаций SOCAR 1 ноября выплачены проценты на общую сумму $1,125 млн. Эти средства перечислены на банковские счета держателей облигаций", - говорится в информации.

Таким образом, общий доход владельцев облигаций достиг $9 млн. По истечении 5 лет общий доход составит $22,5 млн.

Как сообщалось, 1 ноября 2021 года на Бакинской фондовой бирже завершился аукцион по размещению процентных, необеспеченных бездокументарных именных облигаций SOCAR с государственным регистрационным номером AZ2002019894 в количестве $100 млн со сроком обращения 5 лет. Объем поданных заявок составил $380,614 млн. Ставка купона составляет 4,5%, выплата процентов осуществляется раз в квартал.

Эмиссия разделена на 100 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу.

2 ноября облигации SOCAR были размещены на вторичном рынке через торговую платформу БФБ.

Как сообщалось ранее, средства, привлеченные от размещения облигаций, SOCAR планирует направить на финансирование обязательств по различным проектам (реконструкция Бакинского нефтеперерабатывающего завода, строительство Карбамидного завода и др.)

SOCAR в сентябре 2016 года осуществила на внутреннем рынке первую эмиссию пятилетних облигаций на сумму $100 млн (доходность 5% годовых - ИФ). Заявки на облигации компании превысили $203,4 млн. Срок обращения данных бумаг истек 18 октября 2021 года. Держатели облигаций получили общий доход в размере $25 млн.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, ОБЛИГАЦИИ, ВЫПЛАТЫ


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